Каракас, 6 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Венесуэле задержаны представители оппозиции, которых подозревают в подготовке государственного переворота. Как сообщает AVN, среди задержанных Джиованни Васкес, Херонимо Гонсалес, Мануэль Гонсалес и Йель Мендес. Также власти заявили о причастности к «попытке организации переворота» оппозиционного депутата законодательного собрания штата Сулия Лестер Толедо, лидера партии «Прогрессивный авангард» Карлоса Мело и главы муниципалитета Дельсон Гуарате. В самой оппозиции данные задержания связывают с попыткой властей противодействовать проведению референдума об отставке Николаса Мадуро.

Руфин Судковский. Перед бурей

В свою очередь, левые венесуэльские политики заявляют, что в стране готовится «оранжевая революция». В частности, бывший мэр Каракаса Фредди Берналь заявил, что оппозиция действует по указке США, занимается эскалацией насилия, а мирные марши на деле являются основой для «оранжевой революции». Кроме этого, Фредди Берналь отметил, что оппозиция привлекает для участия в маршах полувоенные колумбийские формирования. А спонсором готовящейся венесуэльской оранжевой революции, по мнению экс-мэра Каракаса, является Госдеп США, комментирует TeleSur.