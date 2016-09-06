Красногорск, 6 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Основной коллектор в квартале Акатово подмосковной Балашихи, необходимый городскому округу после аварии на прежнем коллекторе летом 2015 года, обещают проложить лишь к январю 2017 года, сообщает РИАМО со ссылкой на директора компании-подрядчика «Фаскон» Николая Говричева.

padonak39 Канализационный коллектор

«На данный момент мы произвели геодезическую разбивку трассы, отработали трассу со смежными эксплуатирующими организациями, которые пересекают наш будущий коллектор, с заводом-производителем трубы договорились о поставке материалов. Поставка начнется в ближайшее время. К 25 декабря, а может, и раньше, мы планируем закончить все работы», — заявил Говричев.

Напомним, 30 июля в Балашихе прорвало ветхий канализационный коллектор диаметром 1 метр, 60-х годов постройки, из-за чего поток нечистот хлынул в верховья реки Пехорки, которая протекает через Люберецкий район и впадает в Москва-реку. Позже было принято решение о создании обводного трубопровода — байпаса, который пришел на замену основному коллектору.

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Как, в свою очередь, сообщил заместитель главы администрации Балашихи Сергей Чабан, оперативно устранить аварию еще летом 2015 года, не удалось.

«Мы приняли решение сделать приемную камеру, установить насосное оборудование, построить временный напорный коллектор, чтобы выиграть время и дать возможность провести проектирование реконструкции и капитального ремонта. Капитальный ремонт аварийного участка обойдется в 136 миллионов рублей. Большая часть суммы выделена региональным бюджетом», — заявил Чабан, подчеркнув, что только в конце прошлого года были получены технические решения от проектировщика, а в апреле был собран необходимый пакет документов и проведены конкурсные процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экологии области объявило о проведении программы по реабилитации областных рек, которую планировалось начать именно с пострадавшей Пехорки. Тогда эксперты зафиксировали, что в реках Пехорка и Малашка химические загрязнения превышают фон. По степени эпидемиологической опасности донные отложения превышают гигиенический норматив в 9 раз. Вода относится к 5 классу — «экстремально грязная».