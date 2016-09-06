Ханты-Мансийск, 6 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Более 50 млн рублей задолжало с июля своим работникам крупное предприятие в Югре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда по ХМАО.

Пабло Пикассо. Нищие. 1903

Гострудинспекция выявила задолженность в 52 млн рублей по заработной плате 1055 работникам строительной фирмы ООО «Югорскремстройгаз» (99% предприятия принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Югорск»).

По факту выявленного нарушения трудового законодательства в отношении виновных лица возбуждены административные дела по ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ и направлены для рассмотрения в суд, кроме того руководителю было выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 16 сентября.

Данная фирма и ранее выдавала зарплату с понуждения трудинспекторов. В июне этого года в результате инспекторского реагирования ООО «Югорскремстройгаз» был уличен в невыплате сотрудникам более 60 млн рублей.

В Югре становится печально-традиционной практика выдавать зарплату после пристального внимания трудинспекторов. По этому поводу в начале августа в правительстве округа собирался координационный совет. «Есть и моменты злоупотребления со стороны руководства компаний — на себя средства находят, на их вывод из фирмы также хватает ресурсов, а нуждами и правами своих работников пренебрегают, — отметила тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова. — В этих случаях должен использоваться весь арсенал предусмотренных законом мер, с тем, чтобы ни у кого даже не возникало соблазна нажиться на собственных сотрудниках, по сути — украсть у них».

Пик задолженности по зарплатам в этом году пришелся на начало июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте внутренних и внешних связей округа. В отношении работодателей-должников возбуждено 15 уголовных дел, более 300 руководителей привлечено к мерам административной и дисциплинарной ответственности. Это в два раза больше, чем в прошлом году, отмечают в правительстве округа. В злоупотреблениях отмечен коммерческий сектор экономики Югры, где вместо трудовых договоров заключаются гражданско-правовые.