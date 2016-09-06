Чебоксары, 6 сентября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-июле 2016 года на одного жителя республики приходился ежемесячный доход в среднем 16 843,3 рублей. Это на 5,7% ниже по сравнению с январём-июлем 2015 года, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате. В том числе, в июле среднедушевой доход составил 18 653,2 рубля, что на 6,4% меньше уровня июля прошлого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снижение доходов

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 5,9% — до 145 802 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за указанный период упали на 13,2%. В июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года данный показатель уменьшился на 12,8%, по сравнению с июнем текущего года снижение составило 6,5%.

По данным Чувашстата, основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 75,3% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,2% доходов, на сберегаемую часть — 14,3%, на приобретение иностранной валюты — 1,5%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 3,3%.

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