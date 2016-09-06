Владимир, 6 сентября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В лесной отрасли во Владимирской области власти начинают наводить порядок, как сделали это в сфере ЖКХ. Об этом в рамках ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания Владимирской области заявила губернатор Светлана Орлова.

Иван Шишкин. Лес. 1880-е

«Мы наступаем на эту отрасль, будем наводить там порядок, ждите проплаченных публикаций, грязных статей!» — цитирует главу региона «Зебра ТВ».

Также губернатор заявила, что предприятия, которые работают в этой сфере, могли бы давать до 40 млрд рублей в год в бюджет области, однако пока не дают ничего. Причины этого, по мнению главы области, кроются в кумовстве, родственных связях и в том, что хороший лес пилят «под жучка».

«Орлова пообещала проблемы лесопользователям, которые до 18 сентября не приведут в порядок раскуроченные ими сельские и лесные дороги», — пишет издание.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время в регионе должен появиться Совет по вопросам лесопользования и деревопереработки при губернаторе. Планируется, что в него войдут предприниматели, представители правоохранительных органов и чиновники, которые курируют вопросы лесного хозяйства. Кроме того, губернатор дала поручение подготовить проект программы модернизации и развития лесной отрасли.

При этом сравнение со сферой ЖКХ вряд ли является положительным. В последнее время во Владимире один за другим возникают скандалы, связанные с этой сферой. Так, летом 2016 года руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов был признан виновным в совершении растраты в особо крупном размере. Он отправился в колонию на 4 года. В суде было доказано, что Александр Филиппов незаконно продал в 2010-м котельную, ущерб от его действий составил 80 млн рублей.

При этом губернатор Светлана Орлова не раз давала понять, что считает бизнесмена чуть ли не главным врагом порядка в сфере ЖКХ. К слову, даже в деле экс-главы УМВД по Владимирской области Сергея Губарева она нашла след «коммунального спрута», заявив, что без денег дело не обошлось. Правда, глава региона перестала делать заявления после того, как СУ СК РФ по Владимирской области попросил объяснить, что она имела в виду, а президент снял Губарева с должности в связи с утратой доверия. При этом высокопоставленный чиновник получил за свои махинации намного меньше опального бизнесмена — всего 2 года и 4 месяца, и то условно.