Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Ленинградская область готова к отопительному сезону. В настоящее время проводятся гидравлические испытания на всех теплотрассах. Об этом сегодня, 6 сентября, в ходе поездки в Гатчинский район на открытие котельных сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Зима в деревеньке. 1885

«Область к зиме абсолютно готова. Мы проводим гидравлические испытания практически по всем теплотрассам», — заявил Александр Дрозденко после запуска современных котельных в поселках Новый Свет и Сиверский.

Вместе с тем, он отметил, что в регионе остаются проблемные районы. Так, наиболее сложная ситуация сложилсь в Бокситогорске. «Последние гидравлические испытания показали, что мы правильно выбрали его номером один для проведения больших работ по реконструкции системы теплоснабжения — трубы, конечно же, уже не выдерживают. Мы этот отопительный сезон переживем, но со следующего года будем вкладывать в реконструкцию. Это требует нашего соучастия в замене системы отопления. Готовим соглашение о концессии по прообразу Тихвина», — сказал губернатор.

Гарантией стабильного прохождения всего зимнего периода в Гатчинском районе, как отметил Дрозденко, станут две новые котельные в поселках Сиверский и Новый Свет, которые обеспечат горячей водой и теплом почти 10 тысяч человек и множество социальных объектов. Суммарная мощность новых, более надежных и экономичных теплоисточников, работающих на природном газе — 50 мегаватт. Они заменили старые котельные, построенные в 70-х годах прошлого века. В сооружение новых теплоисточников АО «Коммунальные системы Гатчинского района» вложило около 250 млн рублей.

По словам губернатора, стало уже доброй традицией ежегодно перед началом отопительного сезона сдавать новые котельные в поселках, где сложилась наиболее тяжелая ситуация. Он добавил, что в течение трех ближайших лет вопрос с модернизацией устаревших теплоисточников в Гатчинском районе будет полностью решен. «В этом году мы хотели бы, чтобы была сдана еще новая котельная в Кобрино. Всего порядка 10 населенных пунктов в Гатчине имеют необходимость замены котельных, но при этом ситуации острой или предаварийной нет», — отметил он.

Глава региона также сообщил, что 12 сентября соовместно с «Газпромом» в Тихвине будет запущена самая мощная новая котельная в Ленобласти (почти 200 мегаватт) в купе с новыми сетями и теплопунктами. «Это будет первый город в Ленобласти, может один из первых в России, где в каждом доме будет стоять электронный тепловой пункт, который будет регулировать подачу тепла и воды в зависимости от температуры наружного воздуха и уровня потребления жильцами. Это то, что сегодня требуют наши жители», — отметил Александр Дрозденко.

Напомним, в 2015 году в результате конкурсной процедуры по реализации инвестиционного проекта в Тихвине определен концессионер — АО «Газпром теплоэнерго» в Ленобласти. Срок действия концессионного соглашения составляет 15 лет с момента его заключения, а объем финансовых затрат — более 3 млрд рублей.