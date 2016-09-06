Палермо, Италия, 6 сентября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Палермо» будет тренировать 37-летний Роберто Де Дзерби, сообщает официальный сайт клуба.

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Новый главный тренер будет официально представлен на пресс-конференции, которая назначена на 6 сентября.

Подробности подписанного контракта не разглашаются, но по информации итальянских СМИ, Де Дзерби подписал с клубом «Палермо» контракт, рассчитанный на два года и его зарплата будет составлять около €500 тыс. в год. Сообщается, что Роберто Де Дзерби уже провел первую тренировку с командой. До перехода в «Палермо» Де Дзерби тренировал команду клуба «Фоджу».

Ранее «Палермо» тренировал Давиде Баллардини, подавший в отставку из-за разногласий с руководством клуба по работе на трансферном рынке.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне футбольный клуб «Палермо» сменил главного тренера восемь раз.