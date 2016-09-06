Лондон, 6 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Вертолет скорой медицинской помощи приземлился прямо у ворот Букингемского дворца в Лондоне, сообщает «Лайф».

sharonang Вертолет

Причина посадки медицинского вертолета у резиденции британских монархов пока неизвестна. Туристы снимают его прибытие на камеры мобильных телефонов и уже опубликовали эти кадры в Сети.

По информации британской газеты Evening Standard, вертолет прилетал для эвакуации велосипедиста, сбитого автомашиной неподалеку от Букингемского дворца.