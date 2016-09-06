Москва, 6 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Дефицит консолидированного бюджета регионов РФ по итогам 2016 года составит 250−300 миллиардов рублей, заявил сегодня, 6 сентября, заместитель министра финансов Леонид Горнин на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации на тему «Долговая нагрузка бюджетов субъектов РФ и их сбалансированность как важный фактор устойчивости финансовой системы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

По его словам, «этот показатель будет в три раза отличаться от тех плановых дефицитов, которые предусмотрены решениями региональных бюджетов». С 2014 года в России действует программа замещения кредитов коммерческих банков регионам бюджетными кредитами. Эта программа будет действовать до 2017−2019 годов.

В настоящее время, по словам Горнина, практически все субъекты РФ участвовали в этой программе: более 70 регионов получили бюджетные кредиты на замещение рыночных обязательств. «С 2014 года общий объем предоставленных бюджетных кредитов составляет более 700 миллиардов рублей», — уточнил замминистра.

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Общий объем госдолга регионов России на 1 августа 2016 года составляет 2,318 триллиона рублей — это 35% от налоговых и неналоговых доходов регионов. Уровень задолженности субъектов в текущем году практически не изменился — он снизился на 0,5 миллиарда рублей. Общий объем госдолга по бюджетным кредитам составляет 1,065 триллиона рублей. По мнению Горнина, такой уровень долга является безопасным для регионов.