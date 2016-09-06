Москва, 6 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Экономика Украины исторически формировалась, как часть единого комплекса, ключевую роль в котором играл российский рынок, в этой связи неудивительно, что потери от ослабления экономических отношений критические для основных отраслей украинской экономики, которые к тому же не могут найти рынки сбыта на Западе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что потеря российского рынка стала «шоком» для экономики страны.

pixabay.com Украинский флаг

«Взаимосвязанность между экономиками России и Украины элементарная — экономика у нас одна», — заявил Журавлев.

В украинской истории было два крупных события, оба из которых предопределили их тесную взаимосвязь, подчеркнул политолог. «Первое из них — период после крестьянской реформы, когда закладывались основы экономики сегодняшней Украины, какой мы её представляем. Тогда, впрочем, речь шла больше о тех территориях, где ныне располагаются Донецк. Начала развиваться свободная промышленность России, потому что до этого в основном всё было на крепостном труде». «Второе событие — это советская индустриализация», — продолжил он. И в первом и во втором случае «всё создавалось, как единый комплекс», — указал Журавлев.

Выделение же украинской экономики из общероссийской носило сугубо административный характер, сказал эксперт: «Есть у нас союзная республика, мы должны определить, что ей подчиняется. При этом есть взаимные гарантии, что украинские товары будут поставляться в необходимом объеме в другие республики и наоборот».

«В настоящее время у Украины есть три основные отрасли экономики. Это страна большая и у неё есть, в принципе, всё, но ключевыми отраслями являются чёрная металлургия, угольная промышленность и сельское хозяйство», — констатировал политолог. Однако по всем этим товарам в мире в настоящее время наблюдается избыток. При этом наиболее существенный — это избыток по продовольствию: «Он запредельный. Вопрос о квотировании продовольствия — ключевой вопрос в мировых экономических отношениях сегодня, гораздо более острый, чем нефтяной».

«Продовольствие — это фантастически регулируемый рынок. Продовольственная проблема, продовольственные войны в Европе идут с конца 60-х годов. Треть бюджета Евросоюза тратится на то, что сельхозпроизводителям платят деньги, чтобы они продукцию не производили. Чтобы рынок просто не рухнул», — указал Журавлев.

В свою очередь, «Южная Африка и другие поставщики завалили мир углём».

Что же касается чёрной металлургии, то и здесь мировая рыночная конъюнктура складывается для Украины неблагоприятная, указал политолог.

«Индия вышла на рынок чёрных металлов. В Украине же сталелитейные предприятия модернизировались еще при Щербицком. КПД как был в 70-е годы, так и остался. Между тем уровень жизни в Украине даже сейчас всё еще выше, чем в Индии, а значит и себестоимость продукции. Масштаб индийской экономики также намного больше украинской», — пояснил Журавлев.

Таким образом, даже если бы Украина смогла производить продукцию также качественно, индийцы «всегда смогут задавить их демпингом» — не говоря уже о факторе политической нестабильности, в отношении которого Индия также имеет выигрышные позиции.

«В итоге Украине выйти на свободный рынок тяжело — не потому, что Украина плохая, или экономика у неё не та. Просто ей достались те отрасли, развитием которых человечество занималось всю вторую половину XIX и весь XX век, и сильно в этом преуспело», — подчеркнул Журавлев.

Что же касается высоких технологий, то в этом отношении на Украине всё упирается в оборонку, которая была частью советского комплекса, продолжил он. «У нас с НАТО разные стандарты — не только разные калибры оружия, но разные гайки. Не говоря уже о том, что «Боинг» не ждет украинских самолетов. Украина поставляла тяжелую транспортную авиацию всему Советскому Союзу, но только ему — американцы без неё обойдутся».

В то же время в рамках единой союзной экономики хлеб, металл и уголь Украины находили своё место на российском рынке. «Мы в общем можем обойтись без этих товаров, но с ними было лучше. А для Украины мы были практически единственным рынком», — пояснил эксперт.

В конечном счете ситуацию с разъединением украинской и российской экономики можно сравнить с «заводом, в котором выделился цех и объявляет о своей самостийности», — считает Журавлев:

«Да, это важный, нужный, большой цех, который во всём был хорош. Но те полуфабрикаты, которые он выпускает, никому, кроме следующего цеха просто не нужны».

В этой связи эксперт напомнил о надеждах на евроинтеграцию, которые, по его мнению, выглядят совершенно беспочвенно. «Они там (в Европе) экономически не нужны. И польские, венгерские фермеры первыми выступят против появления Украины на европейском рынке», — сказал в заключение Журавлев.

Читайте также: Порошенко назвал «шоком» потерю российского рынка

Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде заявил, что потеря российского рынка стала «шоком» для экономики страны. В частности, по словам президента, потери от закрытия Россией доступа для украинских товаров составляют минимум 15 млрд долларов — на российский рынок шла почти треть украинского экспорта. В настоящее время доля России в украинском экспорте составляет 9%.