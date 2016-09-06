Кемерово, 6 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты Кемеровского государственного университета. Как сообщают сегодня, 6 сентября, местные СМИ, на региональной туристической базе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.

Анри Матисс. Спящая обнаженная на красном фоне. 1916

По одной из версий, в ходе вечеринки была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы, и затем им пришлось раздеться, практически догола.

Кто-то из участников посвящения сфотографировал сие действо. Как водится, фотографии попали в Сеть интернета.

По другой версии, на вечеринке первокурсников студенты старших курсов устроили конкурс. В конкурсе нужно было снимать с себя одежду, каждая деталь которой давала определённое количество баллов. Сперва никто не был против, пока речь не зашла о том, что нужно раздеваться до нижнего белья, а затем снимать и его.

Когда некоторые первокурсники отказались это делать, то старшекурсники стали им угрожать издевательствами, и первокурсники согласились раздеться.

Что достоверно произошло на этой вечеринке, пока неизвестно. Информация о том, что этим делам занимаются следственные органы, пока не поступала.

Тем не менее, Кемеровские СМИ сообщили, что в КемГУ было проведено специальное совещание по этому поводу. По результатам совещания было принято решение не отчислять голых студентов, попавших на фотографии. При этом сообщается, что в отставку ушел декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов, а также два его заместителя.

Это уже второй громкий скандал в образовательной сфере за неделю. Напомним, 1 сентября разгорелся крупный скандал в московской школе №57, где достоянием общественности стала старая история о совращении малолетних учителем истории.

Примечательно, что 19 августа в России сменился министр образования. В отставку и почетную ссылку был отправлен Дмитрий Ливанов, а его место заняла Ольга Васильева. Либеральные СМИ развернули кампанию травли Васильевой с первого дня её пребывания на новом посту. Теперь произошли эти два скандала. Является ли это случайным совпадением, или эти события взаимосвязаны, покажет время.