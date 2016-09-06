Дамаск, 6 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы видят необходимость в создании «безопасной зоны» на территориях, отбитых у «Исламского государства» (запрещено в РФ), передаёт Reuters. Однако для этого требуется достижение договорённости между США, Турцией и Россией, считает «оппозиция».

pixabay.com Турецкий флаг

Командир повстанческой группы «Султан Мурад» Ахмед Осман в интервью британскому ИА предостерегает от столкновений с курдами. Последние все ещё не покинули области, отнятые у ИГИЛ (запрещено в РФ), как того требуют Вашингтон и Анкара.

Ранее, в августе ВВС Турции начали кампанию по «очистке» приграничных областей Сирии от террористов и, пытаясь не допустить расширения территорий под контролем курдов.

Турция, как один из главных сторонников свержения президента Сирии Башара Асада, давно призывает к созданию «безопасных зон» на севере арабской страны. Формальной целью Анкары является остановка миграционных потоков.