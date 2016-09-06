Брянск, 6 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В 2017 году в Брянской области в рамках федеральной программы «Строительство новых школ, а также реконструкции и ремонта уже имеющихся учебных заведений» планируют начать строительство четырех новых учебных заведений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Брянской области. Сейчас рассматриваются площадки под новые школы.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

На данный момент планируется построить школы в Брянском, Клинцовском и Стародубском районах региона. На совещании в правительстве региона заместитель губернатора Николай Щеглов поручил главам района создать «дорожную карту» по строительству новых учебных заведений.

В пресс-службе отмечают, что реализация программы была начата в 2016 году.

«Программа нацелена не только на создание новых мест в школах, но и на организацию обучения в одну смену. Также программа предусматривает перевод из ветхих зданий школ всех учащихся», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в суде рассматривается дело о ликвидации одной школы, здание которой находится в аварийном состоянии. Так, на защиту школы в селе Глуховка Суражского района встала не только прокуратура, но и жители села, которые собирают подписи под петицией против закрытия школы. Основной аргумент родителей — детям придется каждый день ездить до школы за 40 км.

Всего в регионе жители протестуют против закрытия четырех сельских школ.