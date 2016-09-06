Москва, 6 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Если Украина не восстановит экономические связи с Россией, ситуация в украинской экономике будет только ухудшаться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя слова украинского президента Петра Порошенко о том, что потеря российского рынка стала шоком для экономики страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Для Украины торговые отношения с Россией имеют системообразующую роль, поскольку в рамках СССР цепь крупных производств строилась так, что именно на Украине она завершалась. Однако, спустя долгие годы после развала Союза, в России смогли создать необходимые производства для того, что бы отказаться от сотрудничества с украинскими предприятиями, а вот на Украине не смогли создать свою цепь производств», — отметил он. Фактически экономика Украины, несмотря на развал СССР, так и оставалась глубоко интегрирована в российскую экономику, пояснил эксперт. «Для того, чтобы у Украины появлялись альтернативные рынки для экспорта, должна произойти трансформация экономики, но пока ситуация будет только ухудшаться, если, конечно, экономические связи с Россией не восстановятся», — подчеркнул он.

Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной раде заявил, что потеря российского рынка стала шоком для экономики страны. Потери от закрытия Россией доступа для украинских товаров составляют минимум 15 млрд долларов, констатировал он. По словам украинского президента, Украина потеряла «десятки, если не сотни тысяч рабочих мест».

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Ранее Россия ввела эмбарго на поставки продовольствия с Украины после того, как Киев поддержал антироссийские санкции. В частности, были запрещены поставки на российский рынок мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, фруктов и овощей, а также молочной продукции украинского производства.