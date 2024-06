Москва, 6 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады», более известная под названием «Левада-Центр», значительную часть своего финансирования получала из США, в том числе от Висконсинского университета, работающего под контролем Пентагона, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на министерство юстиции России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

В ходе проверки было установлено, что «Аналитический Центр Юрия Левады» получал большую часть иностранного финансирования из США. Кроме того, среди источников финансирования выявлены различные организации из Великобритании, Швейцарии, ФРГ, Норвегии и Литвы. В частности: IPSOS MORI UK LTD (Великобритания); Московский филиал Джонс Дэй Лимитед Партнершип (США); FAFO AIS AS (Норвегия); Fernland Holdings Ltd (Швейцария); Deutsche Gesellschaft Fuer Technische Zusammenarbeit GNBH (ФРГ); Gallup INC (США); Viesoji Istaiga (Литва); University of Wisconsin Madison; Regents of University of Colorado; Columbia University; The George Washington University.

Напомним, 5 сентября, пресс-служба Минюста России сообщила, что АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» занесена в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Факт выполнения организацией «Левада-Центр» функций «иностранного агента», был установлен в ходе внеплановой проверки ее документов сотрудниками столичного главка Минюста РФ.