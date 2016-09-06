Красногорск, 6 сентября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. С 9 по 11 сентября — в дни проведения Международного военно-технического форума «Армия-2016» — на Белорусском и Киевском направлениях Московской железной дороги будут курсировать дополнительные электрички. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

9 сентября на участке Москва — Кубинка-1 Белорусского направления МЖД будут курсировать четыре дополнительных электропоезда. 10 и 11 сентября на этот маршрут выйдет 22 дополнительных электропоезда. Помимо этого двум электричкам на участке Голицыно — Кубинка-1 продлевается маршрут следования.

На Киевском направлении 9 сентября назначается четыре дополнительных электропоезда до Селятино, еще две электрички будут делать на этой станции дополнительные остановки. 10 и 11 сентября из Москвы в Селятино можно будет попасть на 22 дополнительных электропоезда, два из которых сделают дополнительные остановки.

«Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих посетить форум «Армия-2016», заранее ознакомиться с расписанием движения электропоездов на Белорусском и Киевском направлениях. Изменения размещены на вокзалах, остановочных пунктах и на сайте ОАО «РЖД», — заключили в компании.

Напомним, с 6 по 11 сентября 2016 года в парке «Патриот» (Алабино, Московская область) проходит II международный военно-технический форум «Армия-2016». 6 сентября состоится официальное открытие форума, 7−8 сентября работа форума будет организована для специалистов, иностранных делегаций и официальных лиц, а 9−11 сентября форум откроют для массового посещения.