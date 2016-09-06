Тбилиси, 6 сентября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В соответствии с решениями Варшавского саммита НАТО, 7−8 сентября Грузию посетит делегация Североатлантического совета. По информации аппарата госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры, возглавит делегацию совета генсек НАТО Йенс Столтенберг, а в ее состав войдут послы стран альянса. Это будет уже четвертый визит Североатлантического совета в Грузию, что в Тбилиси называют беспрецедентным событием в истории сотрудничества совета с партнерскими странами.

Василий Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866

В рамках визита состоится заседание комиссии НАТО-Грузия с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Запланированы встречи делегации Североатлантического совета с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и депутатами парламента, министром обороны Леваном Изория, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе, представителями международных организаций и СМИ.

Генсек НАТО выступит с докладом в Национальной библиотеке парламента Грузии и ответит на вопросы студентов.

Первый визит в Грузию делегация Североатлантического совета нанесла 15−16 сентября 2008 года. В рамках этого визита был подписан рамочный документ об учреждении комиссии НАТО-Грузия и состоялось первое заседание этой комиссии. Второй визит состоялся 9−10 ноября 2011 года, третий — 26−27 июня 2013 года.