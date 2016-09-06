Вологда, 6 сентября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Департамент финансов региона настоятельно рекомендовал муниципалитетам установить льготы гражданам, оформившим имущество в собственность, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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По информации ведомства, в каждом районе Вологодчины есть большое количество недвижимости, принадлежащей физлицам, права на которую не зарегистрированы. Соответственно за нее не уплачиваются налоги. По оценочным данным не прошли регистрацию 45 тыс. земельных участков и 28,9 тыс. домов, дач и т.п. Налоговый потенциал от налогообложения недвижимости оценивается в размере 61,8 млн рублей.

В настоящее время вологжане весьма неохотно регистрируют права собственности на имущество. В числе причин этого называется высокая стоимость кадастровых работ. Сейчас, чтобы поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности, нужен технический план объекта. А стоимость услуг кадастрового инженера по его оформлению составляет в среднем от 4 до 10 тыс. рублей. Однако жителям деревень и сел зачастую довольно трудно выложить такую сумму.

«Мы предложили органам местного самоуправления рассмотреть вопросы об установлении налоговых льгот, налоговых вычетов на сумму затрат гражданина на кадастровую оценку его недвижимости. Сегодня это право органов местного самоуправления, поскольку налоги и земельные, и налог на имущество являются местными, соответственно и ставки налогов и льготы, и вычеты могут установить органы местного самоуправления», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник департамента финансов региона Валентина Артамонова.

По ее словам, такой вычет поможет привлечь население к проведению кадастровых работ. Впоследствии благодаря этому местные бюджеты смогут получить дополнительные доходы.

Добавим, что в Вологодской области поступление налога на имущество и земельного налога с физлиц за последние годы заметно выросло. Объемы земельного налога в 2015 году по сравнению с 2012 годом возрос в 1,4 раза (от 181 до 250 млн рублей); а поступление налога на имущество физических лиц увеличилось в 1,7 раза (от 322 до 539 млн рублей). При этом в регионе остается не решенной проблема полноты сбора налогов. Это связывают с низкой активностью вологжан по регистрации прав собственности на объекты недвижимости.