Воронеж, 6 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Воронежский государственный университет включен в рейтинг QS World University Rankings, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза 6 сентября. Как отметили в ВГУ, вуз входит в этот рейтинг уже четвертый год подряд.

Insider51 Главный корпус Воронежского государственного университета

В основе методологии рейтинга лежит оценка университетов по шести параметрам, которые охватывают основные сферы деятельности вузов — академическая репутация, соотношение преподавательского состава к числу студентов, индекс цитируемости, репутация вуза среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов.

В этом году ВГУ занял позицию 701+ среди лучших мировых вузов, среди российских вузов Воронежский госуниверситет оказался на 22 месте.

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В 2015 году Воронежский госуниверситет занял позицию 701+, среди 21 российского вуза, включенных в рейтинг, он стал 16-м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году число российских вузов, вошедших в топ-400 глобального рейтинга компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), увеличилось с пяти до восьми, при этом половина из представленных в списке российских университетов значительно улучшили свои позиции. Согласно рейтингу, лучшим из российских вузов остаётся МГУ имени М.В. Ломоносова, сохранивший 108 место в списке. Вторым вновь стал СПбГУ, при этом опустившись на две строки и заняв 258 позицию, а третьим — Новосибирский государственный университет.

В первую пятерку рейтинга в 2016 году вошли американские и британские университеты: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет и Калифорнийский технологический институт.