Новосибирск, 6 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Власти Новосибирской области продолжают настаивать на том, что строительство двух мусоросортировочных комплексов позволит эффективно решить актуальную для региона проблему обращения с отходами. Сегодня, 6 сентября, на пресс-конференции были приведены доводы того, что комплексы должны быть построены. Один из них привел министр ЖКХ и энергетики области Евгений Ким. По его словам, уровень загрязнений бытовыми отходами в области достиг уже критической отметки, а имеющиеся сегодня полигоны для твердых бытовых отходов уже не справляются со всей нагрузкой. Евгений Ким подчеркнул, что строительство двух МСК позволит значительно сократить массу и объемы захоронения твердых коммунальных отходов, а также благоприятно скажется на уровне экологической безопасности.

ИА REGNUM Свалка

«В регионе действуют четыре крупных полигона, остаточный ресурс которых уже заканчивается. Кроме того, существует большое количество хаотично образованных, неконтролируемых свалок. Если не предпринимать срочных мер, то в самые ближайшие годы ситуация станет критической, что крайне негативно скажется, в том числе, на экологической безопасности в области. В этой связи современные мусоросортировочные комплексы являются наиболее оптимальным решением», — подчеркнул Евгений Ким.

Актуальность проблемы подтвердил и руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Марченко. Он заявил, что последние 15 лет в Новосибирской области более чем в два раза увеличился объем образуемых твердых коммунальных отходов (ТКО). Так, по данным на 2015 год образуемые отходы населением и предприятиями только Новосибирска и новосибирской агломерации составляют свыше 1,5 млн тонн в год, а если брать всю Новосибирскую область, то это уже порядка 5,2 млн тонн мусора.

«Существующие полигоны, помимо того, что исчерпали свой ресурс, создавались по устаревшим нормам. Новые комплексы разрабатываются с учетом всех современных требований», — подчеркнул Юрий Марченко.

Проект двух мусоросортировочных комплексов на территории Новосибирской области является пилотным и предполагает высокотехнологичное полностью автоматизированное оборудование, не имеющее аналогов в мире. Комплексы являются предприятиями закрытого цикла. Заявляется, что особое внимание было уделено обеспечению безопасности на протяжении всего цикла производства, что исключает возможность утечки отходов за территорию комплексов и причинения вреда окружающей среде.

Общий размер инвестиций в проект составляет 6,5 млрд рублей. При этом, как заявили власти, не предполагается затрат из областного бюджета. Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области было заключено 22 июля 2016 года. В рамках этого соглашения должны быть созданы мусоросортировочный комплекс с полигоном на территории Верх-Тулы и мусоросортировочный комплекс с полигоном на территории Раздоленского сельсовета проектной мощностью каждый не менее 400 тысяч тонн отходов, перерабатываемых ежегодно. Предполагается, что это в перспективе позволит закрыть полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский» с последующей их рекультивацией. Срок концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск» составляет 40 лет, период эксплуатации — 36 лет. И в течение этих 40 лет Новосибирская область берет на себя обязательство, компенсировать недостающий доход инвестору, а ему гарантировали порядка 121 миллиард рублей.

Пока неизвестен и размер тарифа. По некоторым данным, концессия предполагает 350 рублей за обработку и обезвреживание на кубометр и 100 рублей за захоронение. Новосибирцам это обойдется примерно в 76 рублей в месяц. По озвученным на пресс-конференции данным, сейчас прием одного кубометра мусора обходится в 30−130 рублей без учета транспортных расходов. Окончательные цифры станут известны не раньше октября-ноября.

Новосибирская общественность, в свою очередь, преимущественно продолжает негативно высказываться и по строительству комплексов, и по самому концессионному соглашению. Так, горожане, проживающие недалеко от места, где областные власти задумали построить мусороперерабатывающий комплекс с полигоном твердых коммунальных отходов, собирают подписи за отмену строительства, а также обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта за помощью.

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Эксперты ОНФ провели свою проверку. В итоге «фронтовики» усомнились в том, что были проведены специальные геологические, гидрологические и иные исследования и оценки воздействия на окружающую среду планируемой на земельном участке деятельности, которые являются обязательными при заключении концессионного соглашения. А дальнейшее изучение общественниками обстоятельств, связанных с заключением соглашения, привело к возникновению сомнений еще и в законности его заключения, а также перезонирования и выделения для строительства земельного участка. В связи с открывшимися обстоятельствами «фронтовики» направили обращение о проведении проверки в прокуратуру Новосибирской области.

Отметим, что концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск» было заключено после проведения конкурса. Правда, «Экология-Новосибирск» оказалась единственной компанией, заявившейся на него. И как заявил Евгений Ким, обсуждать и согласовывать инвестиционный проект с законодательным собранием Новосибирской области власти не обязаны. Подчеркивается, что проект будет проходить ряд экспертиз, в том числе — государственную. Запуск мусоросортировочного комплекса в Раздольном наметили на вторую половину 2017 года.

С начала 2017 года в силу вступает Федеральный закон, согласно которому запрещается захоронение отходов, содержащих пригодное для вторичной переработки сырье.