Ульяновск, 6 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Ульяновске в типографии «Печатный двор» состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах губернатора в территориальные избирательные комиссии региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

По информации облизбиркома, на бланки размером 210×380 мм типографским способом нанесена тангирная сетка светло синего цвета.

Также переданы бюллетени к дополнительным выборам депутата областного Законодательного Собрания пятого созыва по Карсунскому одномандатному округу № 1 в территориальные избиркомы Карсунского, Майнского и Сурского районов.

Тираж бюллетеней по допвыборам в Заксобрание — 57 тыс. 200. От подделок они защищены светло красной тангирной сеткой. Размеры бланков для голосования на дополнительных выборах — 210×297 мм.

По завершении производства бюллетеней в типографии были уничтожены трафареты, при помощи которых печатались избирательные бланки, а также оставшиеся бракованные листы.

Не позднее 16 сентября бюллетени по всем видам выборов в регионе будут доставлены в участковые избирательные комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрированы 1 млн 27 тыс. 988 избирателей. На пост главы области претендуют семь кандидатов: Олег Горячев — от «Яблоко», Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», Сергей Морозов (ныне врио губернатора) — от «Единой России», Сергей Маринин от ЛДПР, Лев Левитас — от «Зеленых», Алексей Куринный от КПРФ, Олег Калмыков от «Справедливой России».

Шестеро претендентов (кроме кандидат от ЛДПР Сергея Маринина) подписали соглашение «За честные и чистые выборы». Они обязались объединить усилия для обеспечения демократических выборов в регионе и проводить избирательные кампании без использования провокаций.

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