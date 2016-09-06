Анкара, 6 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 6 сентября, что население страны разочаровано тем, что ЕС использует двойные стандарты в отношении Анкары после попытки военного переворота в стране, сообщает Reuters.

Pixabay.com Флаг Турции

Из-за этого, отмечает дипломат, граждане Турции призывают правительство положить конец переговорам о присоединении к Евросоюзу.

Дипломат также обвинил европейский блок в том, что страны-члены ЕС с готовностью критикуют соседние страны, однако не слышат критики в свой адрес.

«Народ Турции видит двойные стандарты», — заявил дипломат на форуме по вопросам региональной безопасности, проходящем в словенском городе Блед.

«На нас оказывается большое давление с требованием прекратить переговорный процесс», — добавил он.