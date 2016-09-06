Владикавказ, 6 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Северная Осетия оказалась в числе восьми регионов России, в которых зафиксировано снижение показателей по трудоустройству и складывается неблагоприятная ситуация с возможностью найти работу. Как сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель республиканского комитета по занятости населения Лариса Каболова.

picserver.org Безработица

По ее словам, такое положение возникло на фоне общего ухудшения показателей в экономике региона. Ощущается нехватка рабочих мест, сказывается жесткий бюджет органов службы занятости, сокращение численности участников программных мероприятий. Республика также находится среди субъектов с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы. По состоянию на 1 июля 2016 года она составляет — 2,6%. В Северной Осетии, наряду с Ингушетией и Чечней, один из самых низких показателей трудоустройства. В настоящее время он составляет 4,2%.

Поясним, что в РСО-Алания лишь 1,7% работодателей регулярно подают сведения о свободных вакантных местах в службу занятости. При этом на регистрируемом рынке труда Северной Осетии показатель напряженности, то есть число претендентов на одну вакансию, один из самых высоких в стране — 12,4 человека на вакансию. Среди безработных граждан большой процент молодежи с юридическим или экономическим образованием. На учете в качестве безработных в РСО-Алания состоят 8586 жителей, при численности трудоспособного населения 410 тысяч человек.

В республике существует и проблема с расхождением официальных данных о численности работающего населения. По данным управления Федеральной налоговой службы, в РСО-Алания 202 тысячи работающих граждан. По отчислениям работодателей в Пенсионный фонд России — их на 55 тысяч больше. Учитывая ситуацию, власти поручили соответствующим службам и ведомствам определить точное количество людей, занятых трудовой деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, кризисные явления в экономике Северной Осетии вынуждают промышленные и другие предприятия работать в режиме неполной занятости. Без сохранения заработной платы, в простое находятся 337 человек. В первом полугодии в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 12 тысяч 725 человек.