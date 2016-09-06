Москва, 6 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Сельскохозяйственная отрасль в России показывает устойчивый рост. Об этом 6 сентября на совещании о расходах бюджета на АПК и рыбохозяйственный комплекс на предстоящие три года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887

«Скажу в начале совещания — всем известно, отрасль показывает устойчивый рост. Это, конечно, не случайно, мы активно поддерживаем сельское хозяйство все последние годы», — сказал Медведев.

Он напомнил, что только в этом году было выделено около 214 миллиардов рублей: «Деньги эти, на мой взгляд, эффективно работают».

Напомним, тема импортозамещения стала всё чаще озвучиваться российскими властями в свете существования антироссийских санкций. Замещение импорта происходит в последние годы с удвоенными темпами — особенно это касается сельскохозяйственной сферы.