Москва, 6 сентября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Художественный руководитель театра имени Моссовета Павел Холмский скончался в возрасте 91 года, сообщает 6 сентября пресс-служба театра.

edenirocha Свечи

Отмечается, что дата и время прощания с Холмским будут названы позже. Павел Холмский пришел в Театр им. Моссовета в 1973 году в качестве режиссера. С 1985 года он стал главным режиссером театра, а с 2000 года — его художественным руководителем.

Среди постановок Холмского такие известные спектакли как «Братья Карамазовы», «Иисус Христос — супер звезда», «Король Лир», «Опасные связи». В 2015 году ему была присуждена почетная премия «Золотая маска».