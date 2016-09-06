Ташкент, 6 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Узбекистане неожиданно прервалась трансляция передачи на Первом канале, где эксперты обсуждали возможных приемников Ислама Каримова.

wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Первая половина передачи транслировалась по платным узбекским каналам. В ходе передачи эксперты бурно обсуждали возможное развитие ситуации в республике, в том числе и сценарий по активизации экстремистов.

После блока новостей на Первом трансляции передачи прервалась «по техническим причинам».

«Уважаемые абоненты! Дальнейшая трансляции невозможна по техническим причинам. Приносим свои извинения!!», — говорится в заставке.

Президент Ислам Каримов скончался 2 сентября и был похоронен 3 сентября на территории исторического комплекса Шахи-Зинда в Самарканде.

В стране объявлен трехдневный траур, по всей республике приспущены флаги, телевидение и радио транслирует только траурную музыку и сюжеты о жизни и деятельности Каримова.