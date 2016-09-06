Махачкала, 6 сентября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Дагестане два человека погибли, трое пострадали в результате ДТП с участие грузовика и легковых автомобилей из свадебного кортежа, сообщает Life.

Georg Pik Грузовик

Инцидент произошел на федеральной автодороге «Кавказ» в районе села Агач-Аул в 13:30 мск 6 сентября. По предварительным данным, грузовик врезался в пять автомобилей, следовавших в свадебном кортеже, из-за отказавших тормозов.

В региональном управлении МЧС РФ подтверждают факт ДТП с участие шести машин и наличие пострадавших. Информация о погибших не уточняется.