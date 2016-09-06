Рига, 6 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В настоящее время дорожно-ремонтные работы в Латвии завершены на участках протяженностью 325 километров, до конца сезона еще нужно успеть отремонтировать 1000 км, сообщает LETA.

Иван Шишкин. Дорога. 1878

Министр сообщения Улдис Аугулис выразил надежду, что погода позволит завершить запланированные в 2016 году работы. В то же время министр отметил, что ремонт дорог, особенно региональных, сильно отстает от графика, и самая большая проблема — это нехватка финансирования. Дефицит дорожно-ремонтных работ составляет около 4,5 млрд евро и это, по словам Аугулиса, астрономическая сумма, которая составляет примерно половину годового бюджета государства.

Также он напомнил, что решением для финансирования ремонтных работ стало бы восстановление дорожного фонда, но с учетом ситуации в бюджете и возражений Министерства финансов пока это предложение не получило поддержки. «В Латвии у ремонта дорог две проблемы — погода и Министерство финансов», — отметил министр.

Министр также рассказал, что в 2017 году планируется отремонтировать дороги протяженностью около 1200 км, а на ремонт дорог будет выделено на 10 млн евро больше.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.

Напомним, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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