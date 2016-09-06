«В Латвии у дорог две проблемы — погода и Министерство финансов»
Рига, 6 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В настоящее время дорожно-ремонтные работы в Латвии завершены на участках протяженностью 325 километров, до конца сезона еще нужно успеть отремонтировать 1000 км, сообщает LETA.
Министр сообщения Улдис Аугулис выразил надежду, что погода позволит завершить запланированные в 2016 году работы. В то же время министр отметил, что ремонт дорог, особенно региональных, сильно отстает от графика, и самая большая проблема — это нехватка финансирования. Дефицит дорожно-ремонтных работ составляет около 4,5 млрд евро и это, по словам Аугулиса, астрономическая сумма, которая составляет примерно половину годового бюджета государства.
Также он напомнил, что решением для финансирования ремонтных работ стало бы восстановление дорожного фонда, но с учетом ситуации в бюджете и возражений Министерства финансов пока это предложение не получило поддержки. «В Латвии у ремонта дорог две проблемы — погода и Министерство финансов», — отметил министр.
Министр также рассказал, что в 2017 году планируется отремонтировать дороги протяженностью около 1200 км, а на ремонт дорог будет выделено на 10 млн евро больше.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.
Напомним, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.
Читайте также: «Латвийские дороги разрушаются быстрее, чем их успевают ремонтировать»