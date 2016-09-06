Ростов-на-Дону, 6 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Ростовская область вошла в число регионов РФ, где будет реализована региональная комплексная программа «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 6 сентября, средства на эти цели выделит федеральный бюджет. Речь идет о значительной сумме — 15 млрд рублей, которые регион получит в 2017 году.

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Всего участие в проекте примут 15 областей, краев и республик России. Все регионы-участники имеют агломерации с числом жителей более миллиона или приближаются к этому показателю.

В проектах, которые регионы должны будут до 15 сентября направить в Минтранс России, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению количества очагов аварийности в столичных агломерациях, в том числе, ремонт дорожной сети крупнейших городов и автодорог, соединяющих региональные центры с наиболее востребованными направлениями, а также комплексное оборудование аварийно-опасных участков.

Как пояснил министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев, на начальном этапе проекта №Безопасные и качественные дороги» будут реализованы менее капиталоемкие меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Затем регион перейдет к более осуществлению более значимых проектов — строительству новых участков дорог, транспортных развязок, надземных и подземных пешеходных переходов.

Проект программы Ростовской области на 2017 год уже на следующей неделе будет направлен в федеральное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Ростовской области планируется капитально отремонтировать 98,5 км дорог регионального значения и более 1,8 тыс. погонных метров искусственных сооружений. На эти цели будет выделено 2,4 млрд рублей. Это в разы больше, чем годом ранее. Так, в 2015 году в ремонт дорог вложили 134, 9 млн рублей.