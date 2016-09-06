Рига, 6 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Латвийская федерация пенсионеров (ЛФП) в сентябре 2016 года будет собирать подписи за создание финансируемой государством системы здравоохранения для пенсионеров, сообщает портал Delfi.lv.

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Глава федерации Андрис Силиньш рассказал, что в субботу, 17 сентября, на площади Стрелниеку (стрелков) в Риге, состоится собрание ЛФП. Во время собрания планируется начать сбор подписей за то, чтобы медицинские услуги для пенсионеров стали бесплатными, параллельно будут собирать подписи в поддержку инициативы «Пенсии без налогов». Собранные подписи подадут в Сейм и Кабинет министров вместе с другими предложениями, которые будут обсуждаться на собрании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на портале общественных инициатив Manabalss. lv за инициативу об освобождении от подоходного налога с населения (ПНН) государственных пенсий первого уровня было собрано более 10 тысяч подписей. Это означает, что инициатива может быть подана в Сейм. В свою очередь, в Министерстве финансов напомнили, что подоходный налог — главный источник доходов самоуправлений. Если его отменить для пенсионеров, то муниципалитетам придется существенно затянуть пояса. Так, отмена ПНН на пенсии привела бы к потере 85 млн евро в год, в том числе 17 млн евро в госбюджете и 68 млн евро в бюджете самоуправлений.

Напомним, в июне 2015 года в Латвии пенсию по возрасту получали 466,6 тыс. человек. Пенсии по возрасту, не превышающие 200 евро, получали 56,4 тыс. человек, в том числе 17,8 тыс. получали менее 100 евро, а 3215 человек — менее 20 евро. 19 августа 2016 года, у здания Сейма прошла акция протеста, организованная Федерацией пенсионеров. Пожилые люди с плакатами в руках требовали, чтобы правительство хотя бы в бюджете 2016 года предусмотрело достойную индексацию пенсий.

Глава Федерации пенсионеров Андрис Силиньш вручил спикеру Сейма Инаре Мурниеце собранные пенсионерами подписи граждан в поддержку индексации и обеспечения страхования здоровья. Их набралось свыше 70 тысяч. В ответ на это, председатель комиссии сейма по бюджету и финансам (налогам) Карлис Шадурскис сообщил, что в Латвии большей индексации пенсий в 2016 году не будет. Он рассказал, что 1 октября 2016 года пенсии и выплаты, размер которых не превышает 332 евро, будут индексированы с применением коэффициента 1,0186, таким образом, максимальное повышение составит 6,18 евро.