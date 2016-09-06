Владивосток, 6 сентября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рассматриваемых министерством дополнительных мерах по стимулированию рождения двух детей женщинами в возрасте до 30 лет, сообщает НТВ.

Карл Лемох. Дети. (ранее 1910)

По его словам, самая большая проблема сейчас — это увеличение в России возраста рождения женщиной первого ребенка. «Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей, — не просто как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет», — сказал Топилин.

При этом он отметил, что ничего плохого нет в том, что женщины рожают после 30 лет. «Но с точки зрения здоровья матери и возможностями рождения третьего-четвертого ребенка, лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет», — считает министр. Ранее Топилин заявил, что за последние три года удалось переломить преодолеть негативную демографическую ситуацию в России. Ежегодно страна теряла по 700 тысяч человек. Теперь рождаемость стабильно превышает смертность.