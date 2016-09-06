Москва, 6 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Ограничительные меры США в отношении компании «Рособоронэкспорт» по контрактам на техобслуживание вертолетов в Афганистане отменены. Об этом, как передают «Известия», сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

Ds02006 Здание Рособоронэкспорта в Москве

«25 ноября 2015 г. США отменили наложенные 2 сентября 2015 г. санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техобслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане», — уточнил он.

При этом Гореславский добавил, что американская сторона сняла санкции с компании на 2 года, но срок решения может быть продлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Вашингтон и Брюссель ввели ограничительные меры против физических лиц и компаний РФ, а затем санкции — в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из стран, которые применили санкции против РФ.