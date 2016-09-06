Москва, 6 сентября, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Россия предложила Китаю принять участие в разработке нефтяных месторождений на российском шельфе. Сегодня, 6 сентября, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания выступила с соответствующим предложением в адрес китайской CNOOC, пишет «Интерфакс».

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Миллер заявил, что «Газпром» рассматривает возможность сотрудничества с китайскими компаниями в области разработки месторождений. Российская корпорация уже сделала такое предложение китайской, в частности, речь идет о месторождениях на шельфе, отметил Миллер. Он также затронул вопрос сотрудничества с китайскими партнерами на разработке газовых месторождений. По словам Миллера, у «Газпрома» сегодня наблюдается профицит добычи — 150 млрд кубометров газа. Поэтому в этой области нет смысла привлекать новые инвестиции и новых партнеров.

«Мы просто очень быстро можем нарастить значительные объемы поставок газа на зарубежный рынок», — сказал глава «Газпрома».

Напомним, что дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром нефть», осваивающие нефтяные месторождения на шельфе России, сейчас активно работает над привлечением зарубежных компания для разработки шельфовых месторождений. Дело в том, что все шельфовые нефтегазовые проекты — достаточно дорогостоящие, к тому же они чреваты серьезными геологическими, экономическими и экологическими рисками. Поэтому выполнение таких проектов всегда предмет тесного международного сотрудничества. Замгендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефть» Андрей Петрушев отмечал ранее, что с введением санкций работа на шельфе несколько затруднилась, однако восточные направления, в частности, Азиатско-Тихоокеанского региона говорит о том, что компании проявляют интерес к российским шельфовым программам.

Что касается китайской CNOOC, то она является специалистом по геологоразведке и обустройству шельфовых месторождений, а также по строительству морских трубопроводов. Предприятие имеет исключительные права на разработку китайского шельфа, ее основные месторождения расположены в Южно-Китайском море. Самые крупные месторождения, находящиеся в собственности компании, это месторождения «Ливань 3−1» с запасами 170 млрд кубометров газа и «Линшуй 17−2».

Справка:

В августе 2002 года в Пекине было создано представительство российской компании «Газпром» с целью развития долгосрочного сотрудничества с Китаем в нефтегазовой отрасли. Через два года после открытия представительства в китайской столице «Газпром» и CNPC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ затрагивает достаточно широкий список вопросов и нефтяной, и газовой отраслей. Вообще на время работы «Газпрома» в КНР удалось установить тесные связи с такими ведущими в стране нефтегазовыми компаниями как CNPC, Sinopec, CNOOC, Sinochem.

В октябре 2014 года Алексей Миллер проводил переговоры с президентом китайской компании CNOOC Ван Илинем. Стороны обсудили перспективы поставок СПГ в Китай. После нескольких встреч с представителями ведущих китайских нефтегазовых компаний глава «Газпрома» заявил, что у российской корпорации появились и новые направления сотрудничества с Китаем. Во-первых, это разработка шельфовых нефтяных блоков как на территории РФ, так и на территории Китая. Во-вторых, проекты в области электроэнергетики в КНР. В-третьих, это совместная работа в других странах.