Челябинск, 6 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Современный терроризм — это новая форма фашизма. Об этом 5 сентября на круглом столе, посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом, заявил главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Стоп терроризму

День солидарности в борьбе с терроризмом проходит по всей России ежегодно 3 сентября. В 2016 году в Челябинске в память о трагических событиях 2004 года в Беслане главная библиотека города провела круглый стол, на который были приглашены представители правительства, городской администрации, ФСБ, областной прокуратуры.

Одним из важнейших вопросов мероприятия стала тема истоков возникновения экстремизма и ценностей, которые должны быть противопоставлены обществом для эффективной борьбы с таким опасным явлением как терроризм. Аудитория в основном была представлена студентами челябинских школ и вузов.

Своё негативное отношение к терроризму развёрнуто высказали представители РПЦ и ислама — митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим и главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, все выступавшие раскрывали тему терроризма по-разному, освещая проблему с различных сторон. Конфессиональные лидеры коснулись таких аспектов проблемы как надрелигиозный и наднациональный характер явления. Главный муфтий Ринат хаджи-хазрат Раев, выступавший после митрополита Никодима, подчеркнул, что терроризм — одна из форм фашизма.

Лидер мусульман Челябинской и Курганской областей процитировал Коран, в котором говорится, что настоящим верующим нужно «войти в мир сообща». Где бы ни находились люди, они должны вместе, с опорой друг на друга, делать добрые дела. Настоящий мусульманин не должен причинять вреда другим людям. «Что касается экстремизма или терроризма, здесь тоже говорится: кто убьёт хотя бы одну душу, это равносильно тому, что он погубил весь мир. А если кто-то поможет человеку в сохранении его жизни, то — как будто бы он оживил весь этот мир».

Мусульманский лидер отметил, что такая встреча со студентами — это хорошая возможность вести диалог с молодёжью, которой нужно давать духовную пищу. Он напомнил известную фразу: «Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Если молодёжь не идёт в храмы, мечети, церкви, то мы сами должны и встречаться с молодёжью. Такие встречи будут полезны для всех и в целом — для общества».

Главный муфтий напомнил, что президент России Владимир Путин на открытии Соборной мечети в Москве назвал ислам одной из мировых религий. Мы должны сохранять те традиции, которые существуют веками, считает муфтий. То, что находится вне этих традиций — это уже не ислам. Выдержками из Корана экстремисты пытаются добиться своих целей — ислам становится всего лишь средством для их достижения.

«И нужно эту границу чётко проводить и объяснять. Экстремизм, который потом превращается в терроризм — это новая форма фашизма», — сказал муфтий.

Главный муфтий считает, что для противостояния этому злу нужно придерживаться традиций и знакомить с ними молодое поколение. «Новых рецептов не надо. Не надо нас учить ни исламу, ни православию, ни другим традиционным конфессиям».

Он подчеркнул, что в обществе должно быть взаимное уважение народов и конфессий. Если кто-то из молодёжи ищет другой, нетрадиционный путь, то ему нужно помочь встать на правильную дорогу. «Ибо человек — это высшее творение Бога», — сказал мусульманский лидер.

По мнению главного муфтия, подобные встречи со студентами следует проводить чаще — не раз в год, а по два раза в семестр. Ведь такое общение — это одна из мер противодействия экстремизму.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, как показать людям истинное лицо терроризма — фашизм, который существует не в виде отдельных проявлений, а как системное и неслучайное явление, муфтий отметил, что человек вооружён против экстремистской пропаганды тогда, когда он знает свои культуру, религию и имеет ценности. Проекты по просвещению молодёжи совместно с челябинским отделением РПЦ уже успешно проводились в России, в частности в Уфе. На подобных семинарах обсуждается, «откуда берутся ценности с точки зрения православной церкви и с точки зрения ислама».

«И мы в начале этого проекта даже сомневались, будет ли какая-то польза или не будет», — сообщил главный муфтий. Проект действует уже десять лет, и вот появились результаты: молодёжь начала обретать ориентиры.

«Это просвещение объясняет мировоззрение именно с точки зрения ислама. Если сейчас об исламе говорят, то представляют бородатого человека с автоматом в руках. Но не говорят о тех заслугах, которые были в исламе!», — отметил муфтий.

Говоря о деятельности, которую нужно вести в молодёжной среде, главный муфтий подчеркнул, что она заключается в ознакомлении с мировоззрением, сформировавшимся в исламе, а также с тем, откуда берутся ценности в исламе, в христианстве, иудаизме, буддизме. «Мы же не учим в школах, как нужно молиться», — пояснил муфтий.