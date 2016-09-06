Пермь, 6 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Необходимая сумма на памятник бездомному коту, который планируется установить в центре Перми, уже собрана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пермском приюте «Кот Матроскин», который выступил организатором проекта. На краундфандинговом сайте Planeta.ru на сегодняшний день значится, что с 8 августа на счет поступило почти 77 тысяч рублей. Жертвователями стали 129 человек, не только из Прикамья, но и других городов России, например, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга.

rihaij Бездомный кот

Первоначально планировалось собрать 74 130 рублей. Отметим, что до окончания сбора средств остается еще 11 дней.

По проекту небольшой памятник будет выполнен из нержавеющей стали. На нем кот будет смотреть на миску, в которой будет сделана прорезь для сбора пожертвований.

По данным авторов проекта, памятник появится перед кинотеатром «Кристалл» в центре Перми. Предварительная договоренность его установки достигнута. Ежемесячно из памятника-копилки планируют доставать деньги, которые пойдут на нужды кошачьего приюта.

Добавим, что памятники-копилки бездомным животным — мировая практика: такие скульптуры есть в Токио, Берлине, Мехико, в последние годы они стали появляться и в городах России. В 2014 бронзовый пес-копилка появилась в самом центре Оренбурга. В 2015 арт-объект «Собака-копилка» для сбора пожертвований для бездомных животных был установлен у Центрального универмага в Кирове. В Тюмени памятник-копилка бездомной собаке, за год собирает около 500 тыс. рублей, которые расходуются на лечение и содержание бездомных животных.