Красногорск, 6 сентября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. По сравнению с 2015 годом, рынок коммерческой недвижимости в Московской области вырос более чем на 60%. Так, с начала 2016 года в области было введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. метров площадей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.

pixabay.com Строительство недвижимости

По итогам первых восьми месяцев 2016 года, на сегмент объектов логистического назначения пришлось 39% возведенных «квадратов» или 1,07 млн кв. м. На второе место по объему площадей вышли объекты производственного назначения в объеме 467,1 тыс. кв. м. На рынке торговой недвижимости за этот период появилось 334,7 тыс. кв. м новых площадей. В сегменте офисной недвижимости было возведено 240,1 тыс. кв.м. В плюсе находится и строительство коммерческой недвижимости.

«Строительство коммерческой недвижимости является драйвером развития региональной экономики. Прирост объемов строительства коммерческой недвижимости влечет за собой закономерное развитие других отраслей экономики: ритейла, промышленности, социальной и других сфер», — заявил глава областного Минстроя Сергей Пахомов.

По словам Пахомова, в среде девелоперов повышается интерес к строительству мест приложения труда, что дает не только новые рабочие места, но и налоговые поступления в местные бюджеты.

«Это 795,05 тыс. кв. м новых складских объектов, 645,5 тыс. кв. м объектов производственного назначения, 604,3 тыс. кв. м торговых площадей и 111,9 тыс. кв. м офисных площадей», — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году, по словам зампреда правительства региона Германа Елянюшкина, в Московской области почувствовали положительную динамику на строительном рынке, ряд компаний заявляли о том, что они размораживают свои проекты.