Воронеж, 6 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов принял участие в областном собрании районных руководителей Союза пенсионеров и руководителей территориальных органов Пенсионного фонда России 6 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента. Встречу провел управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области Александр Меркулов, в числе участников — заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов, руководитель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Иван Шабанов.

vrnoblduma.ru Участники областного собрания

Темой форума стало взаимодействие органов Пенсионного фонда с «Союзом пенсионеров» по реализации мер государственной поддержки людей старшего возраста.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, выступая перед участниками собрания, отметил, что «собравшиеся в зале люди внесли существенный вклад в развитие страны и области».

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы заложили фундамент экономики и социальной сферы! Сегодня страна идет вперед. И на этом пути одной из опор государственной политики являются люди старшего поколения. Их проблемам уделяют особое внимание и в Воронежской областной думе. Порядка 80% бюджета области — исполнение социальных обязательств. То есть, в первую очередь, медицина, субсидии, социальная поддержка, обеспечение других мер по улучшению качества жизни старшего поколения», — отметил спикер.

«В Воронежской области по инициативе губернатора Алексея Гордеева ведется системная работа по созданию комфортных условий проживания для престарелых и инвалидов, — подчеркнул Владимир Нетесов. — В 2015 году открылся пятый дом-интернат нового типа в Кантемировском районе. Заложен и к концу года будет построен шестой — в Острогожском районе. Параллельно, на базе интернатов, сформированы службы мобильной социальной помощи, которые поддерживают пенсионеров на дому. Буквально в феврале депутаты внесли изменения в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» .Теперь областной бюджет взял на себя компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих собственников жилых помещений: 50% в рамках социальной нормы жилья — для достигших возраста 70 лет и 100% — для тех, кому более 80. Со своей стороны, самое главное чего ждет власть от старшего поколения — это активности и передачи ваших знаний молодежи. Нам нужен ваш опыт и неравнодушное отношение к жизни! Помогайте молодым принимать решения! Помогайте нам строить сильную Россию и успешную область!»

После выступления Владимир Нетёсов наградил почетными грамотами Воронежской областной думы активистов Союза пенсионеров и руководители районных Управлений пенсионного фонда.