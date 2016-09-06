Хабаровск, 6 сентября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Более 20 тонн продовольствия, тепловые пушки для просушки жилых домов, компактные дизель-генераторы, полные комплекты одежды — Сахалинская область собирает гуманитарную помощь для пострадавшего от наводнения соседнего Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жан Батист Камиль Коро. Паводок

Читайте также: «В Приморье паводки подтопили почти 4 тысячи домов»

В Приморье отправятся 20 тонн продуктов, не подверженных быстрой порче — консервы, крупы, мука и прочее.

«Приморье для сахалинцев и курильчан — не чужой регион. Мы знаем, что в случае каких-то катаклизмов всегда можем рассчитывать на помощь приморцев. Соседи должны помогать друг другу, поэтому мы не можем оставаться в стороне», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Гуманитарный груз в Приморье с островного региона отправят авиацией и морем.

Также в Сахалинской области, по поручению губернатора, открыт специальный счет для перечисления материальной помощи пострадавшим от наводнения жителям Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стихийного бедствия в Приморском крае пострадали около 40 населенных пунктов в 18 муниципальных районах. Подтоплено 3200 домов, 7,5 тысяч человек оказались в критических условиях. Полностью нарушено транспортное сообщения с 17 населенными пунктами. Стихия разрушила 32 участка дорог, 11 мостов. В ходе спасательной операции были эвакуированы более 700 человек.