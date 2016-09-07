Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 09:48 — ИА Регнум.



Юрий Носов ИА REGNUM Позорная доска Маннергейму

Почему доску Маннергейму не снимают, хотя уже десять раз власти Петербурга подтвердили, что она установлена незаконно и что, мало того, у нее нет хозяина, то есть она ничья? Вероятно, все боятся… Доску вешали большие люди, аж целый почетный караул приволокли — солдаты были вынуждены чествовать пособника фашистов и, по существу, предателя Родины. Страшно… Но и не только. Разруха в головах мешает — она ведь не только у министра культуры может быть или у бывшего председателя ЦИК, она и у простых граждан в наличии.

Корреспонденты ИА REGNUM, дежурящие у доски Маннергейму, чтобы запечатлеть ее снятие, опрашивают всех, кто проходит мимо доски о их отношении к ней. Получилось что-то вроде небольшого опроса. Сразу подчеркнем: большинство возмущено доской и выступает за ее снятие. Однако мнения встречаются разные…

Подробности читайте здесь: Доску Маннергейму убирать никто не спешит

«Многие люди подходят, начинают плеваться, спрашивать, как вы допустили установку таблички», — рассказал представившийся Алексеем сотрудник военного инженерно-технического университета военной Академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, на фасаде которой установлена мемориальная доска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Маннергейм человек очень известный, здесь у нас служил в Кавалергардском полку, поэтому у многих людей к нему разное отношение. Я негативно отношусь, потому что он имел отношение к фашизму. Как человека я его не знаю, не жил в его эпоху. Только поэтому негативно, потому что он сотрудничал с нацистами. Может быть, он спасал свою страну, может быть, у него была безвыходная ситуация — не знаю. Я негативно отношусь», — отметил Алексей.

Так Вячеслав Владимирович, пенсионер, интересуется историей. Пришёл к доске привлеченный шумом в СМИ. Сфотографировал с целью отправить родственникам в Крым, чтобы «посмотрели, что у нас тут творится». Сказал, что

«знает о заслугах Маннергейма, но доску ему не приветствует, поскольку он участвовал в организации блокады Ленинграда».

Также высказал твердое убеждение в том, что

«наличие этой доски открывает возможности для того, чтобы такие доски появлялись кому угодно, любому предателю, негодяю, даже Гитлеру».

«Можно сколько угодно говорить о его заслугах, но он убивал русских. Скульптуру Христа поставить никак не могут, а это повесили без каких-либо проблем», — отметил пенсионер.

Не менее категоричны и другие граждане. Так жительница города Юлия убеждена, что на таких примерах любовь к Родине не воспитаешь:

«Это не патриотично. Хоть он имеет отношение к городу, но воевал он против нас. Как бы «интеллигенция» не билась в конвульсиях по поводу Маннергейма, а надо воспитывать патриотизм. И не на таких примерах».

Солидарность с Юлией выразила и петербурдженка Александра:

«Отношение отрицательное. Что же это получается? И нашим и вашим и так и сяк спляшем? Он воевал против нас!»

Мужчина, представившийся Павлом, также выразил свое крайне возмущение:

«Крайне отрицательное [отношение]. Против этой доски! Кому следующему вешать? Гитлеру? У нас своих героев хватает!»

Еще один прохожий, Михаил, выразил свое мнение так:

«Доска — это провокация, призванная расколоть общество по трещине, тянущейся с гражданской войны. Нет «Генеральной линии Партии», есть раскол в верхах. Есть там и ультраправые, которые радуются таким «мелочам», как доска Маннергейму и немецкие танки на билбордах, посвященных нашей победе», — убежден Михаил.

Однако встречались и такие граждане (в том числе, что поразительно, и блокадники), которые всячески поддерживали и восхваляли увековечивание палача блокадного Ленинграда, что, признаться, вызывает тягостные раздумья о состоянии умов в современном российском обществе.

Так, преклонных лет дама, представившаяся блокадницей, заявила, что

«Маннергейм всё сделал правильно. Иначе кто бы уберёг маленькую Финляндию от Гитлера? Ну, а так Маннергейм-то — умнейший человек! Он сам к нему служить пошел и тем уберёг Финляндию от неминуемой гибели! И блокаду он сделал не полную, позволил людям через Ладогу выходить… (на самом деле войска Маннергейма целенаправленно атаковали и стремились уничтожить «дорогу жизни» по Ладожскому озеру — ИА REGNUM ) И вообще, мы сами во всем виноваты. В 1940-м воевали с финнами, так им после этого кроме как с Гитлером и не с кем сотрудничать было».

На вопросы о концентрационных лагерях и этнических чистках, о том, зачем Маннергейм убивал русских, дама непреклонно утверждала, что Маннергейм делал всё правильно, поскольку «это были его враги». На вопрос, русская ли она сама, ответила, что чистейшая русская.

— Получается, что вы восхваляете своего потенциального палача? — спросил изумленный корреспондент ИА REGNUM.

— Нет, вы что? Он герой! — воскликнула дама.

Не отстает от старших и молодежь. Молодой человек, представившийся Маратом, и двое его друзей выразили возмущение тем, что доску собираются снимать. Поскольку, по их мнению, именно Маннергейм спас блокадный Ленинград, оставив дорогу, по которой спаслись миллионы.

«Они бы в Финляндию съездили, в их музее поинтересовались — кто это… Он много сделал для России, просто не принял октябрьский переворот. Доску хотят снять очередные душегубы», — убеждены молодые люди.

А вот прохожий Юрий выразился просто:

«У меня аллергии не вызывает. Кто-то Сталина превозносит, а Маннергейм чем хуже?»

Не менее поразительными оказались высказывания некоторых представителей журналистского сообщества. Корреспондентам ИА REGNUM удалось побеседовать с представителями нескольких изданий Санкт-Петербурга, которые приезжали сфотографировать доску. Так, фоторепортер некоего интернет-издания, назвать которое он отказался, заявил буквально следующее:

«Меня интересует только художественная сторона вопроса, а в политику я не вникаю…», — подчеркнул фотокорреспондент.

Еще более откровенным оказался представитель издания «Деловой Петербург», честно заявивший об отсутствии какого-либо мнения по данному вопросу:

«У меня нет мнения, я журналист», — заявил он. Впрочем, нет сомнения, что эта «журналистика» не мешает ему иметь «мнение» о том, каковы правила дорожного движения и различия в номинале банкнот.

В заключение стоит отметить, что результаты нашего опроса выявили крайнюю степень безразличия к истории своей страны среди граждан. Многие прохожие, вне зависимости от возраста, честно говорили, что не знают, кто такой Карл Маннергейм, и в целом безразличны к установке ему памятной доски. Встречались и другие формы безразличия, но уже к судьбам своих сограждан, замученных Маннергеймом. Так, пожилая москвичка выразила сожаление по поводу того, что доску должны демонтировать:

«Очень красивая с художественной точки зрения доска, жаль будет выкидывать, у меня двоякое отношение», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На открытии доски, помимо Мединского, присутствовали тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов (перешел на другую работу 12 августа — прим. ИА REGNUM ), экс-глава ЦИК Владимир Чуров, министр культуры РФ В. Мединский и представители администрации Санкт-Петербурга. В течение лета доску несколько раз заливали красной краской, после чего рядом с домом, где она установлена, появилась частная охрана.

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