Москва, 6 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В Москве с 9 по 18 сентября 2016 года пройдет фестиваль «Московское кино», приуроченный к Дню города и к Году российского кино. Как сообщается на официальном портале мэрии столицы, мероприятия фестиваля будут организованы на 33 площадках.

Tobias Wrzal Кино

Так, в центре города развернется масштабная экспозиция, покажут фильмы, снятые в столице и о столице. Кроме того, в программе мероприятий — творческие, музыкальные и кулинарные мастер-классы, интерактивные лекции и концерты. Для гостей фестиваля также готовят уроки живописи и создания декорации к фильмам.

Также будет открыт кинобуфет, где посетителям предложат меню из известных кинофильмов.

Напомним, День города в 2016 году отмечают 10 и 11 сентября. На празднике будет открыт ряд тематических площадок, посвящённых фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».