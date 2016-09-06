Липецк, 6 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Липецке из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований на месяц закрыли кафе «Шамбала» — на предприятии общепита обнаружили кишечную палочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Boke9a Закрытый замок

Кафе «Шамбала», принадлежащее ООО «Сатори», как выяснилось при проверке, нарушало нормы санитарного законодательства. В кафе не было набора производственных цехов, необходимого для приготовления всех указанных в меню блюд. Также нарушался режим мытья и обработки столовой посуды: из 10 исследованных смывов в трех были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. У посудомойщика и уборщика не оказалось медицинской книжки, отсутствовал график генеральных уборок. В холодильном шкафу-витрине в производственном цехе не упорядочено хранение продуктов, не контролировался температурный режим хранения молочной и масложировой продукции. В производственном цехе было две разделочных доски и восемь разделочных ножей без маркировки. В кафе не проводился бракераж продукции, бракеражный журнал был заведен только после проведения осмотра. Также при проверке администрация кафе не предоставила протоколы лабораторных исследований, проведенных в 2015—2016 годах в рамках производственного контроля.

Нарушения, которые специалисты Роспотребнадзора нашли в кафе, не соответствуют требованиям закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного питания. Деятельность кафе приостановлена на 30 суток с 22 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце июля в липецком ресторане «Бальмонт» ООО «На Дону», расположенном в усадьбе Скорняково-Архангельское, были обнаружены нарушения норм санитарной безопасности, из-за которых несколько посетителей заведения оказались в больнице с острой кишечной инфекцией. В Роспотребнадзор обратились сами липчане, которые после банкета слегли с отравлениями. После того, как информация появилась в СМИ, нашлись свидетели аналогичных случаев, произошедших ранее.