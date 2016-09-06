Москва, 6 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Работа 113-ти из 902 камер фотовидеофиксации в Москве приостановлена из-за технического сбоя, который произошел в августе текущего года. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице Виктор Коваленко.

Фотовидеофиксация

«С 30 числа (август) приостановлено действие комплексов фотовидеофиксации «Стрелка-плюс», пока мы не поймем причину, на какой стадии произошел сбой», — говорит начальник столичной ГИБДД.

Коваленко добавил, что случаи получения курьезных ошибочных штрафов автолюбителями единичны.

«Проанализировав ситуацию, несмотря на обсуждение в прессе, я рассчитывал на всплеск количества определенных жалоб, — сказал Коваленко. — Могу сказать, что он пошел вниз».

При этом он отметил, что эти 113 комплексов фотовидеофиксации были установлены с 9 мая по 15 августа 2016 г.

Напомним, что в последнее время в российской столице участились случаи, когда водителям транспортных средств приходили штрафы за «нарушения» ПДД, которые они не совершали.

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