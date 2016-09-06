Винер-Нойштадт, Австрия, 6 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Австрии пенсионер отказался выполнять предписание суда и покидать свою квартиру, пригрозив подорвать жилой дом, сообщает газета Kurier.

kropekk pl Спички

Инцидент произошел в городе Винер-Нойштадт (земля Нижняя Австрия).80-летний мужчина отказался выполнять требование нового домовладельца и покинуть свою квартиру в многоэтажном жилом доме. Выселять его пришли судебные приставы.

Мужчина закрыл дверь и облил стены и пол квартиры бензином. До этого он облил бензином одного из сотрудников полиции, сопровождавших судебных приставов.

Полиция блокировала район, пенсионера задержали и обезвредили сотрудники антитеррористического спецназаCobra.