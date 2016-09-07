Чебоксары, 7 сентября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Привычную атмосферу жалоб кандидатов в депутаты нарушила член избирательной участковой комиссии в сельском районе Чувашии. В сети появилось видеобращение члена одной из избирательных комиссий Натальи Васильевой, которая просит председателя ЦИК РФ взять «под персональный контроль» ситуацию в республике и «принять меры, чтобы выборы в Чувашии прошли честно и открыто, как об этом говорил наш президент». По её словам, на членов участковых комиссий возлагаются дополнительные функции, что «не согласуется со статусом члена избирательной комиссии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

youtube.com Скриншот обращения

Обращение к Элле Памфиловой

Видеообращение члена избирательной комиссии №2717 (село Шихазаны Канашского района Чувашии) Натальи Васильевой (выдвинута «Справедливой Россией») адресовано руководителю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой. Она считает, что в Чувашии «готовятся к массовым фальсификациям на выборах». По словам Петровой, первым сигналом стало первое совещание избирательной комиссии, которое прошло 29 августа.

«После обсуждения рабочих моментов каждому члену комиссии были выданы списки жителей, то есть участок был поделён на ответственные зоны. Мне достались три многоквартирных жилых дома под номерами 20, 21 и 23. Я должна была обойти эти дома и установить, кто же 18 сентября придёт на выборы, а кто нет. Также в списках были указаны, отмечены люди, которые должны были явиться за открепительными удостоверениями. Я должна была им напомнить это. После того, как я должна была обойти жителей, всю собранную информацию я должна была предоставить председателю комиссии, — рассказала Васильева о механизме работы. — Я считаю, что это не согласуется со статусом члена избирательной комиссии. Мы должны следить за соблюдением законности на выборах, а не нарушать закон в угоду кому бы то ни было».

Петрова также отметила, что «главам и председателям комиссий уже установлен норматив, по которым «Единая Россия» и её кандидаты должны набрать голоса», за невыполнение которых «угрожают увольнением с работы»: «Главы сельских поселений угрожают жителям, что если они не покажут нужный результат, то могут отключить воду и так далее и тому подобное».

Читайте также: Ставка на бюджетников и борьба за протестного избирателя: выборы в Чувашии

А также: В очередь на выборы: в Чувашии открепительные талоны нарасхват

Наталья Васильева обратилась с просьбой к Элле Памфиловой «взять под персональный контроль ситуацию с выборами» в Чувашии и «прислать независимую комиссию для разбора ситуации и контроля». «В Чувашской Республике на подобные сигналы не реагируют и своим бездействием только поддерживают нарушителей закона. Местная власть относится к выборам как к управляемой процедуре, на результат который они 100% влияют. Прошу вас разобраться в ситуации и принять меры, чтобы выборы в Чувашии прошли честно и открыто, как об этом говорил наш президент», — просит член избирательной комиссии.

Напомним, что 18 августа член Ленинской районной ТИК в Чебоксарах вызывала полицию в связи с внезапным наплывом желающих получить открепительные удостоверения.

О существовании «нормативов» ранее подтвердил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков, который популярно рассказал, сколько голосов наберёт та или партия и какие места они займут в будущем парламенте. Причём подошёл к теме творчески и даже креативно: «кино» снималось в Большом зале заседаний Госсовета республики. А затем в течение недели демонстрировалось на госканалах, в том числе в эфире ГТРК «Чувашия».

Читайте также: Провидец: глава ЦИК Чувашии уже знает итоги выборов

Уголовные дела

В 2011 году было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования (ст.142.1 УК РФ) в отношении члена Алманчиковской участковой избирательной комиссии Батыревского района. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного на основании коллективной жалобы жителей села, злоумышленник незаконно получил избирательные бюллетени вместо двух жителей Алманчиково, поставил за них отметки в бланках и бросил документы в урну для голосования. Суд обязал бывшего члена избиркома республики выплатить штраф в размере зарплаты за один год и два месяца за фальсификацию избирательных документов и итогов голосования.

В 2010 году возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов: в селе Сурский Майдан при подсчёте голосов по выборам главы Междуреченского поселения (Алатырский район) число бюллетеней оказалось больше, чем количество проголосовавших — выявлено 18 сфальсифицированных избирательных документов с голосами за одного из кандидатов.

Читайте также: Следствие рассматривает коллективную жалобу на «нечестные выборы» в Чувашии

Напомним, что в 2010 году в Чувашии после скандальных выборов в органы местного самоуправления и последующей отставки главы ЦИК республики Людмилы Линик в регионе с проверкой побывала делегация Центризбиркома РФ. Члены избиркома установили, что в Чувашии «имели место факты давления на зарегистрированных кандидатов со стороны работодателей и представителей администрации с целью понудить их снять свои кандидатуры», при этом «в большинстве случаев кандидаты снимались с выборов, не обращаясь с жалобами ни в правоохранительные органы, ни в избирательные комиссии». Был выявлен и ряд других нарушений.

Читайте также: ЦИК России разоблачил в Чувашии «грязные» технологии, предложенные «Единой России» в качестве образцовых

Однако самой резонансной в истории Чувашии была президентская кампания Николая Федорова в 2001 году. На избирательном участке №670 Красночетайского района результаты были подтасованы в пользу Федорова. Уголовные сроки получили сразу два человека — председатель участковой избирательной комиссии и представитель кандидата: они вскрыли упаковки действительных избирательных бюллетеней и испортили бюллетени, в которых граждане проголосовали за коммуниста Валентина Шурчанова.

Звенья одной цепи

Чувашские политики считают заявление члена избирательной комиссии из Канашского района звеньями одной цепи. «Это дополнительное доказательство вовлечённости ЦИК республики непосредственно в избирательный процесс в пользу одной партии. Речь идёт не об организации выборного процесса — а об избирательных технологиях, которые навязывают членам участковых комиссий. Это всё — звенья одной цепи, применение административного ресурса в худшем его виде», — заявил ИА REGNUM член фракции справороссов в Госсовете Чувашии Олег Николаев.

По мнению депутата, «всё началось ещё на стадии сбора подписей, когда в пользу кандидата-самовыдвиженца подписи собирали члены участковых комиссий». «Затем председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков на голубом глазу на голубых экранах рассказывал, сколько мест в новом Госсовете займёт «Единая Россия» и дал попроцентный расклад по всем партиям. Далее мы наблюдаем, как мобилизуют членов участковых избирательных комиссий, особенно в сельских районах. И почему-то все забывают, что на ком-то ниточка всё равно порвётся, как в 2001 году, во время президентской кампании Николая Федорова, когда уголовные сроки получили простые исполнители в участковых комиссиях», — уверен Олег Николаев.

«Откуда такая глубокая вовлечённость и заинтересованность в угоду одной партии власти? Центризбирком должен быть вовлечён в выборный процесс с точки зрения организационной слаженности, равноудаляясь от всех политических организаций, и не заниматься избирательными технологиями», — напоминает о законодательстве парламентарий.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что в истории заявления членом участковой комиссии Петровой попытаются увести в сторону, сказав, что она от партии «Справедливая России». «Но, во-первых, мы все понимаем, что в такой большей игре, как выборы в Государственную думу, никто не станет лжесвидетельствовать. Во-вторых, как ещё недавно говорил Владимир Путин в интервью Bloomberg, отвечая на вопрос о хакерском взломе данных из предвыборного штаба Клинтон, не стоит уводить внимание общественности от сути проблемы в сторону. Президент подчеркнул, что не важно, кто взломал данные, важно их содержание, и вокруг этого должна идти дискуссия. Переводя слова на чувашскую действительность, в случае с заявлением Петровой — разбираться ЦИК и органам», — подчеркнул политик.

Солдатов полагает, что «процесс пошёл». «Желание узнать объективную ситуацию в политической сфере есть у многих. Для нас это тоже результат: мы распространили свой народный телефон, куда можно сообщать обо всех фактах нарушений. Это альтернатива «горячему телефону» ЦИК Чувашии. Что касается деятельности руководителя ЦИК Чувашии Цветкова, то в случае непродления контракта, ему уже подготовили должность директора Гуманитарного института», — сказал руководитель регионального отделения «Патриотов России».

Читайте также: Зачистка в Чувашии и пример соседей: в кадре — чиновники