Омск, 6 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Омске дольщица из «Ясной Поляны» приковала себя наручниками к крыльцу приемной президента РФ.

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Женщина уже семь лет ждет свою квартиру. Она должна была заселиться в нее в 2009 году, однако до сих пор этого не произошло. Пенсионерка живет у сестры.

Омичка Татьяна Черненко пошла на этот шаг «от безвыходности перед действиями застройщика «Ясной Поляны» Хабулды Шушубаева», пишет «СуперОмск». Женщина, приехав в Россию из Казахстана, приобрела по договору долевого участия квартиру в «Ясной Поляне» за 1 млн 250 тыс. руб. «Я только и делаю, что обиваю пороги, пытаюсь добиться справедливости все эти годы», — говорит пенсионерка.

Сегодня, 6 сентября, она пришла с заявлением в приемную президента РФ, однако, по информации омского портала, нужного чиновника на месте не оказалось: «Женщина вышла и от безвыходности приковала себя наручниками к крыльцу». На месте в ситуации разбирались сотрудники полиции, но в областном УМВД ИА REGNUM отказались прокомментировать эту ситуацию.

ИА REGNUM удалось получить комментарий министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александра Бирюкова. «Ситуацию с дольщиками «Ясной Поляны» мы держим на контроле. Можно понять накопившуюся усталость людей, но не стоит, в прямом смысле, сковывать себе руки», — цитирует министра пресс-служба областного Минстроя.

«Вместе с Госстройнадзором мы еженедельно выезжаем на площадку, там и встречаемся с дольщиками. Более того, отвечая на вопросы участников строительства «Ясной Поляны», мы направили предложение в региональный Минфин на выделение бюджетных денег для проектирования школы и детского сада в мкр «Ясная Поляна» в 2017 году. Пока Минфин ответа не дал — бюджет еще верстается, — отметил Александр Бирюков. — Для продолжения строительства дома №9 в Ясной Поляне необходимо снять обременение, наложенное в рамках уголовного дела в отношении руководителей «РоКАСА» на имущество «РоКАСА». Это газопровод стоимостью около 40 млн рублей и квартиры в введенном в эксплуатацию доме №10. Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию дома №8 необходимо, чтобы застройщик выделил деньги, ориентировочно 8 млн рублей, для приобретения газовых котлов — это единственное оборудование, которое осталось установить в этом доме до ввода в эксплуатацию, дом практически готов, заканчивается благоустройство».

Напомним, стройка в омском микрорайоне «Ясная Поляна» тянется уже с 2008 года.