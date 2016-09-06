Киев, 6 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Полуостров Крым продолжает оставаться украинской территорией, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 6 сентября в ходе своего послания к Верховной раде, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сладкие сны Порошенко

По словам Порошенко, он будет продолжать борьбу за восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

«Крым есть, Крым был и Крым будет украинским. И никаких других разговоров не будет», — заявил он.

Таким образом Порошенко отреагировал на слова президента России Владимира Путина о том, что «вопрос Крыма закрыт», которые тот произнес в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Порошенко добавил, что заявление Путина является бредом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Владимир Путин заявил о том, что Крым является частью России и возврат к прежней системе невозможен. Президент России напомнил, что решение о возврате в состав РФ принял народ Крыма, и подчеркнул, что «вопрос исторически закрыт».