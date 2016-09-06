Москва, 6 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Москве демонтировано 150 комплексов фотофиксации на дорогах, заявил 6 сентября глава управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко. Все демонтированные дорожные камеры будут перевешивать. Причина — неэффективность данных комплексов в установленных местах.

ru.torange.biz Дорожные камеры

Глава управления пояснил, что, в первую очередь, камера фотофиксации должна выполнять задачу по снижению аварийности. «Как только мы понимаем, что комплекс свою задачу выполнил, решается вопрос о передислокации комплекса», — уточнил Коваленко.

С начала 2016 года было вынесено практически 10 млн постановлений по делам административных правонарушений, выявленных с помощью комплексов фотовидеофиксации, добавил он.

Всего в столице установлено 902 комплекса фотовидеофиксации, 110 из которых размещены на автобусах.

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Напомним, ранее руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что в столице в 2016 году будут устанавливать порядка 500 камер фото-видеофиксации. По его словам, благодаря фиксации нарушений отмечается снижение на 15% нарушений превышений скорости на 20−40 километров в час по сравнению с 2015 годом.