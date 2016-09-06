Москва, 6 сентября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение о поставках нефти нефтепродуктов в Киргизию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Зимин Василий геннадиевич Эшелон с нефтью

Соглашение было подписано в Бишкеке 6 июня 2016 года.

В соответствии с документом, Минэнерго РФ и Министерство экономики Киргизии до 31 декабря 2016 года должны согласовать объемы и номенклатуру внутреннего потребления в Киргизии нефти и нефтепродуктов на 2017 год, а также утвердить по ним индикативные балансы.

Соглашением также предусмотрено, что в отношении товаров, поставляемых из России в Киргизию для внутреннего потребления в объёмах, предусмотренных индикативными балансами, Россия не взимает вывозные таможенные пошлины. В отношении товаров, вывозимых из России в Киргизию в календарном году сверх количества, предусмотренного индикативными балансами, вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в российский бюджет с законодательством РФ и международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза.

Соглашением запрещается реэкспорт в третьи страны товаров, поставляемых из России в Киргизию без взимания вывозных таможенных пошлин. Если факты нарушения запрета будут установлены, компетентные органы обеих стран проводят согласительные процедуры. Если в ходе таких процедур взаимоприемлемых договоренностей в течение 2 месяцев с даты направления российской стороной по дипломатическим каналам первого письменного уведомления о выявлении факта реэкспорта, Россия вправе приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Киргизию.