Ярославль, 6 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Ярославское отделение Центробанка России усматривает признаки финансовой пирамиды в десяти коммерческих организациях, действующих в регионе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM финансовой структуре, в текущем году деятельность мошенников активизировалась.

ИА REGNUM

В недавнем времени жители Ярославля пострадали от финансовой пирамиды, ведущей деятельность под прикрытием ООО «Консалтинговая фирма «Легион». Как ранее сообщало ИА REGNUM, под предлогом привлечения денег в высокодоходные инвестпроекты, злоумышленники заключали с гражданами договоры займа, под которые обещали выплачивать ежемесячно 15 — 17% от суммы займа. Введенные в заблуждение люди перечислили на расчетные счета консалтинговой фирмы различные денежные суммы. Но выплат так и не дождались — деньги были похищены.

В Ярославском отделении Банка России отмечают, что как регулятор финансового рынка региональный Центробанк проводит проверки организаций, ведущих профильную деятельность. Сведения о выявленных проблемных фирмах передаются в прокуратуру и правоохранительные органы. В настоящее время признаки финансовой пирамиды специалисты усматривают в 10 таких организациях. Однако, по данным правоохранительных органов, ущерба от их работы пока не зафиксировано. Поэтому в ведомстве не стали называть конкретные организации.

«Деньги у населения Ярославской области есть, поэтому регион привлекателен для мошенников. Очевидно, что у банков процент по вкладам ниже, а всегда хочется получить больше. Поэтому надо внимательно относиться к организациям, предлагающим прибыльно вложить деньги. Признаков финансовой пирамиды три: это массированная реклама, в том числе в СМИ, предложение высокого процента и отсутствие организации в реестре Банка России. Как правило, такие фирмы избегают государственного контроля и действуют через фирмы-прокладки с похожими до смешения названиями», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Андрей Игнатенков.

Впрочем, отмечают в региональном отделении Банка России, некоторые граждане ввязываются в финансовые авантюры подобного плана совершенно осознанно — человек понимает, что имеет дело с финансовой пирамидой, но хочет попытаться заработать и обмануть мошенников.

«Думают, что успеют вовремя вывести деньги. Но это удается лишь единицам. Потому что предугадать, когда пирамида рухнет, невозможно. Это-то и страшно», — подчеркивает Андрей Игнатенков.