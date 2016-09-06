Москва, 6 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за нарушения при выгуле собак внесло в Госдуму заксобрание Амурской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября. В частности, предлагается установить штрафы за выгул собак вне специально отведенных мест и (или) допущение нахождения собак в общественных местах и (или) на территориях общего пользования без намордника и поводка.

Peggy Marco Прогулки с собакой запрещены!

Кроме того, предусмотрены штрафы «за непринятие лицом, осуществляющим выгул собаки, мер по уборке продуктов жизнедеятельности собаки в случае загрязнения общественных мест и (или) территорий общего пользования» — предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на должностных лиц — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, за повторное нарушение штраф может составить до 5 тыс. рублей — а также «за действия (бездействие), которые привели к самостоятельному выходу собаки из мест ее содержания».

Правом составления протоколов по данной категории дел предлагается наделить должностных лиц органов внутренних дел (полиции).

Принятие закона «позволит устранить пробелы законодательства и упорядочить общественные отношения в указанной сфере, снизит число конфликтов между владельцами собак и другими гражданами, а также повысит безопасность и укрепит гарантии прав и законных интересов граждан на территории всей страны», отмечают авторы.